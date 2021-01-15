Военно-морская промышленная база США находится в плохом состоянии. Верфей слишком мало и они работают слишком медленно, чтобы быстро расширять флот. В военное время им пришлось бы изо всех сил ремонтировать поврежденные в боях корабли. Об этом пишет иностранный портал The National Interest, эксклюзивный перевод статьи предоставлен изданием discover24.ru.

К такому ужасному выводу пришел бывший представитель Конгресса Уильям Хокинс, изучая правительственные отчеты по судостроению. Хокинс объяснил свою тревогу в статье, опубликованной в выпуске журнале Proceedings Военно-морского института США за август 2019 года.

Хокинс внимательно изучил два доклада ВМС США Конгрессу. Годовой долгосрочный план строительства военно-морских судов на 2020 финансовый год и долгосрочный план технического обслуживания и модернизации военно-морских судов на 2020 финансовый год.

«В обоих отчетах в лучшем случае представлена ​​промышленная база на пределе своих возможностей», – пишет Хокинс. «У верфей едва хватает мощности для увеличения флота до 355 передовых кораблей по сравнению с 290, находящимися в эксплуатации. Судостроители, кажется, уверены, что они могут производить военные корабли по графику, составленному ВМФ, однако это связано с умеренностью темпов строительства. Достигнуть цель в 355 кораблей к 2034 году невозможно. До этого пройдут четыре президентских и семь выборов в Конгресс, что поставит под угрозу преемственность».

Военно-морской флот владеет четырьмя верфями. Четыре частные фирмы владеют еще семью верфями.

«Перед лицом возникших обстоятельств, похоже, не хватает возможностей для восстановления боевых повреждений, полученных в результате боев на удаленном театре военных действий, например, в Южно-Китайском море», – пишет Хокинс. «В отчете о техническом обслуживании и модернизации содержится призыв к расширению за пределы нынешнего 21 сухого дока на тихоокеанском побережье США, просто для того, чтобы сократить текущие задержки в обычном режиме. Когда что-то происходит не по графику, необходимо принимать чрезвычайные меры».

Хокинс приводит в качестве поучительного примера эсминец USS Fitzgerald. Фицджеральд столкнулся с торговым судном у побережья Японии в июне 2017 года. Эсминец класса Arleigh Burke получил серьезные повреждения.

«Военный корабль сначала отправили в Японию для оценки, а затем обратно в Соединенные Штаты для ремонта», – пишет Хокинс.

Однако ни одна верфь Тихого океана не могла справиться с поломкой. Судно пришлось доставить в сухой док на судостроительном заводе Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи. Объект Ingalls является ведущей строительной площадкой для класса Arleigh Burke. 30 из них были построены, и еще больше предполагается сделать в рамках контракта.

В то время в ВМС заявили: «Только Ingalls имеет доступную мощность для восстановления полного рабочего состояния USS Fitzgerald в кратчайшие сроки с минимальным нарушением текущего ремонта и новых строительных работ».

Хьюстонская компания Patriot Shipping предоставила тяжеловесное судно, необходимое для перевозки Fitzgerald домой. Он достиг Паскагулы только в январе 2018 года и не покидал сухой док до середины апреля 2019 года. С момента столкновения прошло 22 месяца.

Хокинс отметил, что существует множество других предостерегающих примеров. «Когда военный корабль USS Cole (DDG-67) был поврежден в результате нападения террориста-смертника в Адене в октябре 2000 года, его также пришлось перевезти обратно в Соединенные Штаты для ремонта на голландском судне большой грузоподъемности. Эсминец не покидал свой сухой док Паскагула до сентября 2001 года. Это меньше, чем у Fitzgerald, но лишь потому, что повреждения были меньше».

Затем был эсминец USS John S. McCain, который столкнулся с торговым судном недалеко от Сингапура в августе 2017 года. «Он был отремонтирован в Японии, его не доставляли обратно в Соединенные Штаты», – написал Хокинс.

Эсминец оставался в сухом доке Иокогамы с января 2018 года до конца ноября, 15 месяцев после аварии. В любой морской войне в Тихоокеанском регионе есть надежда, что Япония будет активным союзником, чьи объекты будут доступны для военных кораблей США. Однако поврежденные в боях японские корабли могут конкурировать за возможность ремонта, а верфи Японии могут подвергнуться атаке, учитывая их близость к месту боевых действий.

В каждом из этих инцидентов с эсминцами участвовал только один корабль, и ни один из них не был особенно большим. Сколько боевых кораблей может быть повреждено за короткий период во время войны с крупным противником? И не могли бы они включать более крупные объекты: крейсеры, десантные корабли и авианосцы?

В заключение Хокинс процитировал отчет Комиссии по стратегии национальной обороны за 2018 год. «Против врага, оснащенного передовыми средствами предотвращения доступа/блокирования территорий, истощение основных средств США – кораблей, самолетов, танков может быть колоссальной потерей».

А из-за нехватки верфей ВМФ, возможно, не сможет вовремя устранить повреждения, чтобы изменить расклад в конфликте.