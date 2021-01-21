Каково проектировать корабль без экипажа? Ни жилых помещений, ни камбузов, ни туалетов.

DARPA, исследовательское агентство Пентагона, хочет спроектировать с нуля полностью автоматизированный корабль. Проект, известный как Корабль без команды (NOMARS), направлен на создание судна, где каждый сантиметр свободен от людей. Статья была опубликована на сайте National Interest, перевод которой подготовлен изданием discover24.ru.

«Программа NOMARS направлена на создание корабля, который может работать автономно в течение длительного времени в море, позволяя проектировать судно с чистого листа, без учета необходимостей экипажа», – рассказывает DARPA. «NOMARS фокусируется на изучении новых подходов к проектированию морской рамы (корабля без систем миссии) с учетом типичного размера, веса и мощности полезной нагрузки».

DARPA представляет почти антиутопический дизайн в своем видении корабля без моряков. Не будет «никаких условий или ожиданий для людей в море. Удалив человеческий фактор из всех моментов, касающихся конструкции корабля, NOMARS продемонстрирует значительные преимущества, включая размер, стоимость (закупки, операции и поддержание), надежность в море, живучесть судна и его противников (скрытность, сопротивление вмешательству и т.д.) и гидродинамическую эффективность (оптимизация корпуса без учета безопасности или комфорта экипажа)».

NOMARS будет действовать по двум направлениям. Первое достаточно простое – разработать метод оценки корабля без экипажа и системы обслуживания, необходимый для его эксплуатации. Второе направление более интересное – обеспечить гибкую разработку соответствующих подсистемных технологий с акцентом на самоадаптивное управление для систем, которые связаны с корпусом, механическими и электрическими моментами.

Другими словами, системы на борту корабля ВМФ, такие как навигация, датчики и, возможно, оружие будут функционировать без помощи команды. DARPA запланировало анонс на январь 2020 года. У желающих будет возможность задать вопросы о проекте.

Теоретически корабль без помещений для экипажа должен иметь возможность разместить больше оружия, датчиков и других систем. Это либо означает, что у корабля без экипажа будет больше возможностей, чем у пилотируемого аналога такого же размера, либо, что более вероятно, корабль без экипажа будет просто меньше, но по возможностям равен обычным кораблям.

В 2016 году журналисты побывали на борту Sea Hunter DARPA, экспериментального корабля-робота размером с яхту, предназначенного для автономного обнаружения и отслеживания дизельных подводных лодок. Поскольку преследование тихой дизельной подлодки может быть долгим и утомительным процессом, длиной до нескольких дней, идея состоит в том, чтобы позволить роботу справиться с тяжелой работой, пока люди смогут нейтрализовать противника.

В некотором смысле Sea Hunter был знаком каждому, кто побывал на борту корабля ВМС США. Это дымчато-серая краска и лестницы, соединяющие палубы. Но Sea Hunter также казался нечеловечески узким – судно шириной менее 3,5 метра, казалось, зажимает в тиски. Корабль действительно был безлюдным. На нем не предусмотрено кают для экипажа. Машинное отделение выглядело как отсылка к антиутопии. В нем не было ничего кроме машин, просто стойка с компьютерным оборудованием.