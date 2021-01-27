Западные аналитики с нетерпением ждали нового технического документа по вопросам обороны Китая, дающего разгадки стратегии национальной безопасности Пекина.

Белая книга 2019 года (последняя была в 2015) излагает общие принципы оборонной политики Китая. В ней предлагается новое лицо Народно-освободительной армии (НОАК). Кибервойна, более гибкое командование и управление, дальние военно-морские операции. Если поменять номера, то можно принять документ за американский. Статью об этом публикует иностранный портал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Но прежде чем паниковать по этому поводу, стоит взглянуть на проблемы, которые, согласно официальному документу, китайские военные должны решить. Наиболее вопиющей является коррупция, в результате которой многие старшие офицеры были наказаны за такие преступления, как продвижение по службе.

«Вооруженные силы Китая ужесточают политическую дисциплину и правила, расследуют и строго разбираются с серьезными нарушениями дисциплины КПК и государственных законов», – говорится в официальном документе. «Вооруженные силы Китая наказывают коррупцию в строгом соответствии с дисциплиной КПК [Коммунистической партии] и соответствующими законами и исправляют любые злоупотребления в ключевых строительных проектах и закупке оборудования и материалов… Они работали над проведением аудита полного спектра, усилением аудита основных сфер, проектов и фондов, а также строгим аудитом экономических обязательств должностных лиц, занимающих руководящие должности. Были предприняты активные усилия по мониторингу рентабельности расходуемых средств, проведению аудита всего процесса и объединению гражданских и военных усилий».

У армии США нет недостатка в недостатках. Карьеризм, завышенные цены на военную технику, оружие, которое не работает, как должно, постоянные конфликты между Пентагоном и оборонной промышленностью. Тем не менее, трудно представить, чтобы Пентагон назвал коррупцию серьезным препятствием на пути к военной эффективности.

У вооруженных сил США также есть свои проблемы с дисциплиной, такие как злоупотребление алкоголем и сексуальные домогательства, которые подорвали карьеру нескольких старших офицеров. Но они бледнеют по сравнению с проблемами дисциплины, которые беспокоят китайских военных.

«Вооруженные силы Китая создают военно-правовую систему со своими особенностями и продвигаются вперед с фундаментальной трансформацией того, как работают вооруженные силы… Они способствуют повышению правовой осведомленности посредством общественных и образовательных кампаний, создавая и улучшая механизм поддержки юридических консультаций и службы, и продвижения законного управления в армии. Вооруженные силы Китая стремятся более строго управлять войсками во всех отношениях. Они полностью внедрили военные нормы и правила, восстановили и улучшили традиционный механизм связи и управления, провели проверки безопасности для выявления и решения потенциальных проблем, усилили военную охрану гарнизона, управление военной техникой с помощью целенаправленных мер».

В Белой книге не было ничего удивительного. Ни для кого не секрет, что Китай переходит от огромной низкотехнологичной армии к более мелким, более гибким и высокотехнологичным силам. Тем не менее, в документе содержится много того, что беспокоит Запад, а также азиатских соседей Китая. Страна продолжит замену старых самолетов и кораблей более совершенными моделями и обратит внимание на далекие горизонты. НОАК «устранит недостатки в зарубежных операциях и поддержке, создаст силы в дальнем море, разовьет материально-технические средства за рубежом и расширит возможности для решения разнообразных военных задач».

А китайские военные по-прежнему пристально следят за Тайванем. «Китай обладает твердой решимостью и способностью защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, и никогда не допустит отделения какой-либо части своей территории кем-либо, любой организацией или любой политической партией любыми средствами в любое время», – говорится в Белой книге. «Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры. Это ни в коем случае не нацелено на наших соотечественников на Тайване, речь идет о вмешательстве внешних сил и очень небольшого числа сепаратистов за «независимость Тайваня» и их действиях. НОАК решительно победит любого, кто попытается отделить Тайвань от Китая и любой ценой защитит национальное единство».

Тем не менее, за завесой гиперзвуковых ракет и истребителей-невидимок скрываются военные, которых беспокоят коррупция и дисциплина.