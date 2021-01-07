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В американском агентстве The National Interest считают, что полувековой ЗРК С-300 все еще является серьезной угрозой для Соединенных Штатов и других стран-участниц НАТО.

Согласно словам экспертов, хоть данная система и была создана около 50 лет назад, она все равно во многом превосходит американский комплекс Patriot. Например, ее усовершенствованный вариант способен поражать цели на расстоянии до 250 километров, а у «Патриот» этот показатель не превышает 160 километров. К тому же он может вести одновременно до 24 объектов, что в 3 раза больше, чем у американского ЗРК.

По мнению военных специалистов, именно российские С-300 привели к тому, что в небе над Нагорным Карабахом ни Армения, ни Азербайджан не использовали классическую военную авиацию в виде бомбардировщиков и истребителей. По этой причине данные установки все еще крайне опасны для американских вооруженных сил.

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