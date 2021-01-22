В соцсети ВКонтакте рассказали о том, что в городе Кингисепп неизвестный засунул собаку в пакет и выбросил из окна квартиры.

Собаку подобрали неравнодушные горожане и рассказали о произошедшем в социальной сети. Они отмечают, что данный инцидент случился на улице Большая Советская. Животное выбросили из дома под номером 25. Соседи предполагают, что это сделали жильцы из квартиры, расположенной во втором или третьем подъезде.

Авторы поста просят пользователей рассказать о том, знают ли они, кто именно выкинул пса. Анонимность гарантируется. Отмечается, что собака выжила и сейчас живет у волонтера. У нее были обнаружены ссадины и травма головы.