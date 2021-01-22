Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В соцсети ВКонтакте рассказали о том, что в городе Кингисепп неизвестный засунул собаку в пакет и выбросил из окна квартиры.

Собаку подобрали неравнодушные горожане и рассказали о произошедшем в социальной сети. Они отмечают, что данный инцидент случился на улице Большая Советская. Животное выбросили из дома под номером 25. Соседи предполагают, что это сделали жильцы из квартиры, расположенной во втором или третьем подъезде.

Авторы поста просят пользователей рассказать о том, знают ли они, кто именно выкинул пса. Анонимность гарантируется. Отмечается, что собака выжила и сейчас живет у волонтера. У нее были обнаружены ссадины и травма головы.

Вам может понравиться

Японские биологи выяснили, что кошачья мята защищает кошек от комаров

Группе биологов из Японии удалось выяснить, что листья актинидии и кошачьей мяты…

Ученые впервые в мельчайших подробностях изучили клоаку динозавра

Палеонтологам из Великобритании впервые удалось тщательно изучить клоаку доисторического ящера. Соответствующий материал…

Численность бабочек-монархов стремительно сокращается

Учёные заявили о том, что бабочки-монархи в последние годы находятся на грани…
  • Анна
  • 20.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой дождь, до 0 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 22 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 22 января – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 22 января – ясно, до 1 °C |