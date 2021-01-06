Неизвестный мужчина смог прорваться в радиоэфир на частоте американской гражданской авиации. После этого он пригрозил уничтожить Капитолий, упав на него на самолете.

Согласно словам диспетчеров, они услышали чей-то голос, пригрозивший 6 января влететь на воздушном судне в здание американского Конгресса. Он заявил, что данный теракт станет местью за смерть Касема Сулеймани, командующего военными силами из Ирана. Личность отправителя этой угрозы все еще не удалось установить.

В правоохранительных органах при этом заявляют, что данная угроза невыполнима. Однако появление в эфире злоумышленника несет в себе потенциальную угрозу, так как он может прикинуться диспетчером и передать летчикам неверные указания.