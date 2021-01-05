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Американские учёные рассказали о пяти привычках, которые способны увеличить продолжительность жизни минимум на десять лет без приобретения хронических болезней.

В исследовании участвовало около 73 тысяч женщин, за которыми наблюдение продолжалось 34 года, и 38 тысяч мужчин – за ними наблюдали 28 лет. Всем добровольцам требовалось соблюдать пять привычек – правильное питание, отказ от курения и умеренное потребление алкогольных напитков, физические нагрузки хотя бы полчаса в день, оптимальный вес.

Как оказалось, женщины, придерживающиеся этих привычек, в среднем жили на 34,4 года дольше без диабета, заболеваний сердца и сосудов, или онкологии в сравнении с теми, кто эти правила не соблюдал. Мужчины же в среднем жили без этих заболеваний на 31 год дольше. Не придерживающиеся подобного образа мужчины сталкиваются с хроническими заболеваниями в течение 23,5 лет.

Также указывается, что у курильщиков и людей, страдающих от ожирения, наиболее низкая продолжительность жизни.

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