Лекарственные препараты от артрита снижают вероятность летального исхода для пациентов с тяжелой формой Covid-19 на 24 процента, сообщает интернет-ресурс The Guardian. Однако их существенный минус – это высокая цена. Покупка всего одной дозы лекарства обходится в 750-1000 фунтов стерлингов.

Издание поясняет, что речь идет о препаратах тоцилизумаб и сарилумаб. В исследованиях, призванных оценить их воздействие на пациентов с коронавирусной инфекцией, приняли участие почти 4 тысячи человек в нескольких странах мира. Сперва испытуемым вводили лекарство, а затем в течение трех недель осуществляли наблюдение за ними.

Выяснилось, что у 792 добровольцев с коронавирусом состояние здоровья начало улучшаться быстрее, чем у пациентов, которых лечили по стандартным схемам. Кроме того, риск летального исхода уменьшился за счет снижения активности иммунитета. Все дело в том, что оба препарата частично блокируют рецепторы IL-6, которые ослабляют белки. В результате такой реакции защитные системы начинают работать слишком активно, что провоцирует цитокиновый шторм.

Напомним, что ранее сообщалось, что вероятность госпитализации при коронавирусе может уменьшить лекарство от вшей.