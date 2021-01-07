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Издание Daily Mail сообщило о том, что препарат от вшей ивермектин способен значительно снизить риск госпитализации с коронавирусом.

Кроме того, препарат сокращает время лечения от инфекции. Это оказалось возможным благодаря тому, что препарат блокирует «нервную систему» коронавируса и, таким образом, вирус перестаёт размножаться. В ходе эксперимента были задействованы две группы добровольцев, в одной из которых принимали препарат, а в другой – плацебо.

Выяснилось, что в группе, принимающей ивермектин, скончались 8 из 573 пациентов. При этом в группе плацебо скончались 44 из 510 человек. Кроме того, раннее исследование этого препарата показало, что вся РНК вируса удаляется в течение двух суток после приёма одной дозы.

В скором времени, как отмечается, должны быть опубликованы результаты более масштабного исследования с участием 7 100 пациентов.

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