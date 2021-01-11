Химки, Люберцы и Балашиха лучше всего организовали процесс вакцинации от коронавируса в Московской области, сообщает министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. В этих городских округах уже привились 926, 1105 и 945 человек соответственно.

По ее словам, лишь ненамного отстают от этих городских округов Домодедово (870 вакцинированных жителей), Одинцово (820), Королев (570), Подольск (734), Пушкино (535) и Ногинск (910).

На территории Подмосковья сейчас имеется 94 пункта, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса. В настоящий момент количество жителей области, сделавших прививки, достигло 17312.

Напомним, что вакцинация проводится по предварительной записи. Первыми получили прививки представители групп риска – врачи, педагоги, а также люди с хроническими заболеваниями.