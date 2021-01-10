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Новое оборудование от BAE Systems, установленное на противолодочных самолетах P-8A Poseidon ВМС США, вызвало проблемы в работе их датчиков.

Оказалось, что новые приборы повысили нагрузку на систему электропитания, что увеличило температуру индикаторов, из-за чего они начали показывать недостоверные данные. В компании уверяли, что механизм радиочастотной защиты повышенной мощности даст возможность подавлять вражеские средства РЭБ. Изначально подобные ловушки разрабатывались для боевого самолета F/A-18E/F.

Специалисты заявляли, что это оборудование позволит увеличить защиту «Посейдона», однако пока что оно лишь негативно влияет на другие системы противолодочного судна. Поэтому сейчас экспертам придется решать проблему с излишней нагрузкой на электропитание самолета.

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