Стриминговый сервис «Яндекс. Музыка» подвёл итоги по популярной музыке среди российских слушателей.

Так, наиболее популярным треком на этом сервисе стала композиция дуэта Artik&Asti «Девочка, танцуй». Кроме того, эта же группа наиболее популярна у россиян среди русскоязычных коллективов. На иностранном языке чаще всего слушают группу Rammstein.

Второе место среди треков заняла композиция «Юность» от Dabro, третье – «Blinding Lights» от канадского певца The Weeknd.

При этом The Weeknd стал наиболее популярным в России иностранным мужчиной-исполнителем, а рэпер Моргенштерн – на русском. Среди исполнителей-женщин наиболее популярной русскоязычной певицей стала Zivert, на иностранном языке – Билли Айлиш.

Также отмечается, что в последние годы среди россиян наблюдается рост интереса к музыке на русском языке.