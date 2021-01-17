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В рейтинге городов планеты, в которых в течение 5-15 лет стоит ожидать серьезных научных открытий, первые три места заняли китайские мегаполисы Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Несмотря на то, что рейтинг составлялся китайским институтом Shanghai Institute of Science, участие в голосовании принимали 700 ученых, работающих в разных странах мира. Поэтому результаты опроса можно смело называть объективными.

Следующие три места ученые отвели американским городам Сан-Франциско, Бостону и Нью-Йорку. Следом за ними разместилась японская столица Токио и Сингапур. Единственный европейский город Лондон оказался на девятой позиции в рейтинге, а замкнул десятку американский Лос-Анджелес.

Эксперты заявили, что подобные рейтинги дают возможность увидеть, какими будут планы развития различных технологий в ближайшем будущем, а также оценить их влияние на весь мир.

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