В издании «Ридус», сославшись на биолога Виктора Зуева, отметили, что на территории РФ пандемия коронавируса должна будет завершиться к концу лета текущего года.

Согласно словам специалиста, основным фактором окончания пандемии должна будет стать массовая вакцинация людей. Он уверен, что ближе к концу летнего сезона распространение COVID-19 не только замедлится, но и вовсе остановится. Зуев отметил, что в последних числах августа около 70 процентов россиян будут иметь коллективный иммунитет.

Эксперт заявил, что на сегодняшний день вакцинация представляет собой наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Он добавил, что пандемия также завершится благодаря формированию иммунитета у бессимптомных зараженных и увеличению количества переболевших людей.