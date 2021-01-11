Оружие применяется в ситуациях, связанных с жизнью или смертью. Поэтому плохо спроектированное или изготовленное оружие редко заслуживает уважение. В оружейном мире было немало довольно плохих примеров, которые унесли с собой жизни людей. Темпы развития огнестрельного оружия в 19 и 20 веках приводили к повторению ошибок, однако с некоторыми связаны смертельные последствия. Список опубликовал иностранный журнал The National Interest, перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Пулемет Шоша

Производством пулемета Шоша занималась французская велосипедная компания Gladiator. Это был один из первых пулеметов командного уровня. Создавался он в годы Первой мировой войны. Первоначально эксплуатировался Францией, а затем был взят на вооружение американцами.

Пулемет Шоша даже выглядит так, будто был сделан из велосипедных деталей. Применялось много металлических труб, из которых обычно выполняются рамы. Максимальное количество выстрелов составляло 300, прежде чем образовывались заторы, а проникновение внутрь грязи, которая постоянно присутствовала в окопах, приводило к засорению оружия изнутри.

Конструктивные особенности оставляли желать лучшего. Пулемет часто давал отдачу в глаз или щеку при неправильном удержании. Однако, с учетом недостатков пулемет Шоша продолжали использовать. В основном из-за того, что заменить его было нечем. Однако все крупные армии в итоге отказались от его использования. В США пулемет Шоша был заменен Браунинг M1918.

Пистолет Намбу

Императорская Япония, несмотря на ее технологическое мастерство на море и в воздухе, ничего не могла продемонстрировать на земле. Намбу – один из наименее эргономичных пистолетов из когда-либо созданных. Он был неофициальным оружием военных Японии и приобретался в частном порядке.

Внешне Намбу походил на немецкий Luger P-08, если к нему добавить предохранитель. Управлять им можно было только свободной рукой. Извлечь пустой магазин было сложно из-за двойной возвратной пружины и пружины магазина. Если оружие было в масле или воде, сделать это было практически нереально.

Пружина ударника отличалась слабостью, что со временем приводило к потере силы и ударам капсуля. Это случалось настолько часто, что в стандартную кобуру пришлось добавить карман для запасной пружины. 8-миллиметровый патрон имел заведомо низкую останавливающую способность. В другом оружии его ни разу не использовали.

Винтовка Gewehr 41

В войну Германия вошла с винтовкой Karabiner 98k. Однако, когда бои стали затяжными, перед немецкими инженерами была поставлена задача – сделать индивидуальную скорострельность солдат лучше. Так и появилась Gewehr 41.

Платформой для нее стала газопоршневая винтовка с вращающимся затвором, которая использовалась в M1 Garand. Однако у последней дела обстояли лучше. G41 была дорогой в производстве и сложной в обработке. Оружию требовался постоянный уход из-за забивающегося дула.

Весила она почти на килограмм больше 98k, не отличаясь при этом хорошим балансом. Кроме того, в полуавтоматическом оружии цельный, несъемный магазин заряжался медленно, что снижало скорострельность.

Револьверная винтовка Colt 1855

Американский изобретатель 19 века Сэмюэл Кольт создал современный револьвер, получив патент на раннюю конструкцию в 1836 году. Револьверная система, дававшая до шести скорострельных выстрелов без перезарядки, быстро стала стандартом для пистолетов.

Заинтересовались ею и для конструирования винтовок, в частности, револьверной винтовки Colt 1855. Однако оружие оказалось плохим. Открытость цилиндра и шум были приемлемыми для оружия, которое можно держать вытянутой рукой, но не для оружия, которой нужно подносить к лицу.

Кроме того, лицо оказывалось в опасности из-за механических поломок или при взрыве оружия. В общей сложности была выпущена тысяча винтовок. Однако вскоре от них отказались.

Colt 2000

Colt 2000 стал ответом легендарной американской компании на австрийский пистолет Glock и одновременно с этим главной ошибкой. Несмотря на разработку известным Ридом Найтом-младшим и Юджином Стоунером (изобретателем винтовки AR-15), Colt 2000 оказался неудачной концепцией.

В теории конструкция пистолета была хороша. Полимерная рамка сочеталась с металлическим затвором, что помогало снизить вес оружия. Также присутствовал двойной магазин на 15 патронов и конструкция с ударником.

Однако пистолет не отличался надежностью. Многие сталкивались с заеданием, точность была низкой, а безопасность недостаточной. Colt 2000 позиционировался как оружие, которое будет доминировать в мире пистолетов 21 века, однако спустя четыре года его отозвали с рынка США.