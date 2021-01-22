Певица Наташа Королева вступилась за Аллу Пугачеву после выхода передачи «В тени Примадонны».

Как сообщается, передача весьма возмутила многих российских знаменитостей, и после этого они даже решили создать движение, которое будет бороться за чистоту телевидения. Причиной этому они, в том числе, назвали то, что очень многие шоу на федеральных каналах создают негативное впечатление об их чести и достоинстве.

По словам Королевы, в последнее время скандальные шоу выглядят совсем безобразно, и артистов попросту вываливают в грязи. Причем делают это даже без их участия, или их при помощи манипуляций просто затаскивают на съёмочную площадку.

Также Королева выразила удивление от того, что в последнее время Пугачеву всё чаще выставляют «главным инквизитором эстрады». Она не понимает, зачем на неё натравливают других людей и устраивают противостояние между артистами. Также она выразила надежду, что Пугачева присоединится к борьбе за чистоту телевидения.