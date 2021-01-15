Российский стратегический ракетоносец Ту-160 на форсаже ушел от американских истребителей пятого поколения F-35, выполнив перед этим маневр повышенной сложности, пишут обозреватели китайского издания Sohu. Этот эпизод они вспомнили, чтобы в очередной раз подчеркнуть все преимущества «Белого лебедя» перед авиацией НАТО.

Во времена холодной войны Советский Союз создал Ту-160 в качестве ответа на американский стратегический бомбардировщик B-1. При этом конструкторы СССР потрудились с большим «запасом». «Белый лебедь» превзошел конкурента по всем параметрам и даже ухитрился опередить время.

Установленные на Ту-160 двигатели НК-32 обеспечивают мощную тягу и дают возможность самолету развивать огромные скорости. Но в ближайшее время Россия намеревается выпустить их улучшенную версию – НК-32-02, которую уже сейчас все эксперты называют самой мощной в мире.

Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что Ту-160, который Россия вновь ставит в серийное производство, беспокоит Соединенные штаты и Североатлантический альянс, однако создать стратегический самолет, способный конкурировать с «Белым лебедем», у них никак не получается.