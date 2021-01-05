Жители острова Оаху на Гавайях засняли на видео находящийся в небе некий таинственный объект.

Как сообщают свидетели инцидента, НЛО имел продолговатую форму и был синего цвета. Внешне он напоминал непонятную массу, вскоре попросту упавшую в океан. Некоторые очевидцы даже позвонили в службу экстренной помощи.

Однако позже было заявлено, что в регионе в это время не было каких-либо происшествий или аварий. НЛО, как уточняется, было замечено в конце декабря.

По словам очевидцев, неизвестный объект не имел никакого сходства с самолётом, но двигался очень быстро и при этом совершенно бесшумно. Некоторых это явление заставило поверить в НЛО. Также отмечается, что после синего НЛО по той же траектории двигался объект белого цвета.