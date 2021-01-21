В Сети был опубликован ролик, на котором демонстрируется российская военная колонна, запечатленная в северной части Сирии.

Отмечается, что вчера, 20 января, в дневное время суток Россия перебросила в населенный пункт Айн Исса бронетехнику и несколько сотен бойцов. Усиление военного контингента в этом районе происходит на фоне переброски Турцией бронемашин в северный регион Сирии. Ранее террористы также пытались штурмовать указанное поселение.

На размещенных кадрах можно увидеть российский конвой, состоящий из бронеавтомобилей, грузовиков, БТР-82А и других видов бронированной техники. В местных СМИ отмечают, что сейчас в сирийском городе находятся не менее 700 военнослужащих РФ. Они добавляют, что ситуация в регионе все еще остается напряженной.