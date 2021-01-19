Около 50 российских народных избранников собираются поставить прививку от коронавируса. Данную информацию раскрыл Вячеслав Володин, спикер Госдумы России.

Согласно его словам, на сегодняшний день вакцинацию уже успели пройти руководители фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Привиться также решил Геннадий Зюганов, представитель КПРФ. Петр Толстой, вице-спикер парламента, все еще раздумывает касательно прививки, а Сергей Миронов, глава «Справедливой России», получил антитела, переболев COVID-19.

Всего привиться решили примерно 50 парламентариев. В СМИ напоминают, что массовая вакцинация в Российской Федерации началась 18 января. В российском Минздраве ранее сообщили, что первым делом ее следует пройти людям от 55 лет и старше.