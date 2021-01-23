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Служба безопасности Украины сообщила о задержанном мужчине, который, по их словам, является агентом ФСБ России.

Как сообщается, задержанный входит в агентурную сеть ФСБ и министерства госбезопасности ЛНР. Отмечается, что он был завербован в мае 2020 года, также указывается его прозвище – «Джигурда». В январе этого года он, согласно заявлению СБУ, должен был организовать на Украине протесты, а также собирать сведения о кризисных явлениях и спровоцировать «тарифный майдан». За это ему кураторы якобы перевели определённую денежную сумму.

Кроме того, агенту нужно было организовать сбор подписей в пользу того, чтобы в Крым была восстановлена подача воды. Все эти действия, как указывает СБУ, ему поручили для форматирования устойчивого протестного потенциала в граничащем с Крымом регионе.

В настоящее время ведётся расследование инцидента.

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