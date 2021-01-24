На Украине захотели в срочном порядке отключиться от энергосистемы, которую страна делит с Россией и Белоруссией.

Об этом, ссылаясь на исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, рассказало радио Sputnik. Согласно заявлению Витренко, для него отсоединение Украины от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы является главной задачей.

Вместо этой системы он собирается подключить Украину к европейской системе. Как он считает, там нормальная прозрачная цена. В случае, если Украина действительно перейдёт на европейскую систему, они больше не смогут покупать энергию ни у России, ни у Белоруссии.

Отсоединение от единой системы, как подчеркнул Витренко, будет в интересах Украины и их энергетической безопасности, которую он также назвал национальной безопасностью.

Ранее стало известно, что Украина тратит колоссальные суммы на покупку “хлама” для свих ВМС. К примеру, «новейший» корабль-разведчик ВМСУ «Симферополь» на деле оказался простым рыболовецким траулером.