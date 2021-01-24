Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине захотели в срочном порядке отключиться от энергосистемы, которую страна делит с Россией и Белоруссией.

Об этом, ссылаясь на исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, рассказало радио Sputnik. Согласно заявлению Витренко, для него отсоединение Украины от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы является главной задачей.

Вместо этой системы он собирается подключить Украину к европейской системе. Как он считает, там нормальная прозрачная цена. В случае, если Украина действительно перейдёт на европейскую систему, они больше не смогут покупать энергию ни у России, ни у Белоруссии.

Отсоединение от единой системы, как подчеркнул Витренко, будет в интересах Украины и их энергетической безопасности, которую он также назвал национальной безопасностью.

Ранее стало известно, что Украина тратит колоссальные суммы на покупку “хлама” для свих ВМС. К примеру, «новейший» корабль-разведчик ВМСУ «Симферополь» на деле оказался простым рыболовецким траулером.

Вам может понравиться

IT-эксперт зашёл на сайт правовой информации при помощи стандартного логина и пароля

Александр Литреев, являющийся основателем компании по кибербезопасности «Vee Security Россия», рассказал, что…
  • Анна
  • 22.01.2021
  • читать 1 минуту

99-летняя жительница Дмитрова прошла вакцинацию от коронавируса

В городе Дмитров 99-летняя местная жительница прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как…
  • Анна
  • 21.01.2021
  • читать 1 минуту

Пентагон делает ставку на беспилотные морские корабли

Американские ВМС в ближайшие десятки лет примут на вооружение большое число беспилотных…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | Королев: погода, 24 января – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 24 января – ясно, до 4 °C |