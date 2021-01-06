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На Украине воинские звания переводят на коды военных рангов, которые приняты в НАТО.

Указ был подписан главой Минобороны Украины Андреем Тараном. Как он заявил, принятые решения должны поменять ещё советскую систему и перевести её на современный формат, который сейчас действует в армии ведущих стран. Также он отметил, что это можно назвать руководством к переходу на новую философию работы. Также эти решения создают карту карьеры всем военным любого ранга.

Как отмечается, курс на вступление в НАТО Украина взяла ещё четыре года назад, и с тех пор было принято несколько законопроектов, направленных на вступление в Альянс. К примеру, летом прошедшего года был принят указы, призванный создать совместимость ВСУ с силами стран НАТО.

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