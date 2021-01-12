Актуальная информация о вакцине «Спутник V» и процедуре вакцинации теперь представлена в специальном проекте официального сайта правительства Московской области. Он предназначен для ознакомления жителей региона со всеми тонкостями профилактических прививок от коронавирусной инфекции.

В проекте приведены подробные данные о производителе вакцины, о самом препарате, его действии, противопоказаниях и побочных эффектах. Также создатели проекта уделили много внимания тем мерам безопасности, которые должны соблюдать граждане в течение нескольких дней после инъекции.

Напомним, что «Спутник V» — это первая в мире официально зарегистрированная вакцина от Covid, разработанная НИЦ им. Гамалеи. Представитель этого центра вирусолог Виктор Зуев ранее заявлял, что данный препарат, как и остальные современные вакцины, способен победить коронавирус даже после его множественных мутаций.