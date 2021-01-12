Эффективность вакцин против коронавируса остается неизменной даже в том случае, если он претерпевает мутирует несколько раз, заявил вирусолог НИЦ им. Гамалеи Виктор Зуев. Так он прокомментировал информацию о россиянке с возбудителем Covid, который приобрел целых 18 мутаций.

Изменения в новых штаммах, по словам руководителя отдела микробиологии латентных инфекций, на задевают антигенную структуру, благодаря чему оказываются совершенно не принципиальными. Поэтому как российские, так и иностранные вакцины способны эффективно бороться с такими вирусами.

Зуев также успокоил россиян по поводу британского коронавируса, который, по мнению исследователей, на 70 процентов заразнее своего предшественника. Он пояснил, что если китайский штамм при чихании распространяется на трех человек, то британских на пятерых. То есть, разница не такая существенная, как может показаться.