Новый российский самолет МиГ-41 создается для поражения целей не только на земле, на воде и в воздухе, но еще и в ближнем космосе, сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на летчика-испытателя Александра Гарнаева. Эксперт уверен, что истребитель пятого поколения сменит МиГ-31, который также способен поражать космические цели.

Гарнаев рассказал о личном участии в эксперименте, в котором модернизированный истребитель МиГ-31Д использовался в качестве носителя для противоспутниковых ракет, а также исполнял роль летающего космодрома.

По словам специалиста, именно наработки усовершенствованного истребителя конструкторы используют в создании нового МиГ-41. Сейчас такой самолет просто необходим российским ВКС, так как Соединенные Штаты стремительно наращивают свой арсенал космических вооружений. Вашингтон существенно превосходит Россию по количеству спутников. Так, у него в космосе в настоящий момент находится 1300 таких аппаратов, причем несколько сотен из них созданы специально для военных целей. Показатели РФ выглядят гораздо скромнее – всего 160 спутников, среди которых лишь небольшая часть либо является боевыми, либо имеют двойное назначение.

Китайское издание Sina в своей публикации об истребителе МиГ-41 сообщает, что этот истребитель-перехватчик будет представлять опасность не только для спутников, но и для авиации потенциального противника. Так, он легко разделается с медлительными американскими бомбардировщиками B-2, B-1B и B-52.