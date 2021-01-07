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В Борисоглебске на новогодней елке произошел конфликт между женщиной, отмечавшей праздник, и актером, который исполнял роль Деда Мороза. Инцидент попал на видео, снятое одним из очевидцев.

Спровоцировала конфликт женщина, которая находилась на центральной площади с ребенком и была немного пьяна. Она начала требовать у «Деда Мороза» принести извинения присутствующим за какое-то его высказывание. Однако тот заявил, что не говорил ничего подобного.

Словесный спор чуть не превратился в драку – женщина оскорбила актера нецензурным словом, а он в ответ сперва толкнул ее на землю, а затем нанес несколько несильных ударов. После этого запал женщины иссяк и она ушла с площади. В настоящий момент неизвестно, обращался ли кто-то из сторон к правоохранительным органам.

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