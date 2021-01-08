На дорогах РФ уже с марта 2021 года будут установлены новые знаки «Фотовидеофиксация», предупреждающие водителей он наличии камер наблюдения. Они заменят используемые сейчас таблички, на которых изображена видеокамера.

По информации правительства РФ, новый дорожных знак будет установлен непосредственно на въездах в населенные пункты страны, а также за их пределами. Во втором случае его расположат на расстоянии 150-300 метров от того участка трассы, где проводится съемка.

Сообщается также, что в некоторых случаях знак «Видеофиксация» будет установлен вместе с указателями и другими знаками, указывающими расстояние до опасных участков дороги.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что с 2021 года владельцы авто, которые защищают его от угона посредством специальных электронных систем, смогут разместить на машине новый знак “Подключенный автомобиль“.