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НТИ «Автонет» выступил с инициативой о введении в России нового знака для автомобилей.

На знаке планируется изобразить автомобиль, с крыши которого исходят волны. Сама машина будет помещена в желтый круг. Как отмечается, данный знак разработан для тех автомобилей, которые имеют бортовые устройства передачи данных и подключены к противоугонным системам, ЭРА-ГЛОНАСС, «Платону», и так далее.

Выдавать этот знак будут при приобретении автомобиля. Однако, как указывается, знак не будет являться официальным. Таким образом, размещать знак будут владельцы авто, если захотят это сделать.

Знак предназначен для повышения цифровой грамотности водителей. Как указывается, некоторые из них даже не знают о том, что их транспортное средство может передавать данные, и делает это без их ведома.

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