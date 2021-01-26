Глобальные финансовые затраты на оборонные нужды за минувшие годы увеличились на 1,9% в сравнении с 2019-м и составили 1,93 триллиона американских долларов, говорится в докладе аналитического центра Jane’s. Рост расходов на военные цели уже превратился в тенденцию, так как наблюдается семь лет подряд.

Лидером по увеличению расходов в 2020 году стала Европа с результатом в 5,6 процента. Однако если брать лишь абсолютные цифры, то она окажется лишь на третьей позиции, так как ее доля в глобальных затратах составляет только 15 процентов.

На первых двух позициях оказались Северная Америка, на которую приходится почти 40% всех мировых затрат, а также Азиатско-Тихоокеанский регион (28 процентов). Россия – далеко позади с результатом в 2 процента. Уступают ей только африканские государства, расположенные к югу от пустыни Сахара с 1 процентом.

Эксперты предполагают, что в 2022 году уровень затрат на оборону несколько снизится, так как коронавирусная инфекция спровоцировала экономический кризис. Однако потом военные расходы вновь начнут постепенно увеличиваться и к 2030 году доберутся до 2,23 триллионов долларов.