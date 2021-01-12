В России появятся подводные стратегические ракетоносцы «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской», заявил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко. Именно с этим предприятием главное военное ведомство РФ заключило контракт на строительство двух новых атомных субмарин проекта «Борей А».

Будниченко также рассказал, что в настоящий момент на предприятии находится пять подводных лодок, относящихся к тому же проекту. Одна из них – «Князь Олег», – еще прошлым летом выведена из эллинга и сейчас проходит комплекс заводских испытаний.

Атомные стратегические ракетоносцы «Борей-А» — это практически бесшумные подводные лодки, которые отличаются от субмарин проекта «Борей» улучшенной маневренностью. Все они после пуска на воду будут оснащены баллистическими ракетами “Булава”, которые, напомним, совсем недавно напугали японских пользователей интернета.