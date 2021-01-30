Тайвань – это неотъемлемая территория Китая, поэтому в случае объявления его независимости война превратится в неизбежность, заявил представитель китайского оборонного ведомства У Цянь. Он также отметил, что учения НОАК, которые на днях прошли в регионе, являются ответом на провокации Соединенных Штатов.

По словам представителя Минобороны, тайваньские силы, борющиеся за независимость неоднократно организовывали провокации. Помимо этого, в Южно-Китайское море вошли американские боевые корабли, что является вмешательством в государственные дела Поднебесной империи. Именно поэтому она была вынуждена провести ряд учебных операций, включающих и «атаку» истребителей ВВС Китая на авианосец США.

В Тайбэе на это заявляют, что Тайвань продолжит решительно отстаивать свое право на независимость, поэтому Китаю давно пора перестать недооценивать это стремление. Эксперты считают, что именно Тайвань может стать поводом для противостояния Китая и Соединенных Штатов уже в 2021 году.