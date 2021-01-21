Истребитель Су-57, относящийся к пятому поколению, поступающий на вооружение ВВС России с декабря 2020 года, имеет отличительную особенность. Его разработка велась с учетом превосходящей огневой мощи, по сравнению с самолетами конкурентами последнего поколения. Статья была опубликована на портале Military Watch, перевод которой предоставлен изданием discover24.ru.

Истребитель пятого поколения поступил на вооружение во всем мире, вслед за американскими F-22 и F-35 и китайским J-20. Серьезным ограничением боевых характеристик последнего поколения является ограниченная емкость вооружения. Самолеты должны перемещать все боеприпасы во внутренних отсеках для оружия. Это позволяет сохранить скрытые радиолокационные профили уменьшения поперечного сечения.

F-22 Raptor и китайский J-20 могут перевозить шесть ракет класса «воздух-воздух» большой дальности – AIM-120C/D и PL-15 соответственно, и еще две ракеты малой дальности. В общей сложности восемь. Легкий американский F-35 имеет еще большее ограничение. В него можно загрузить только четыре ракеты. Все они имеют большую дальность, а значит, истребитель не может работать по близко расположенным целям.

Су-57 представляет собой тяжелую двухмоторную платформу, аналогичную по весу F-22 и J-20, но предназначенную для развертывания значительно большей боевой нагрузки: до восьми ракет класса «воздух-воздух», которые размещаются в уникальных тандемных отсеках вооружения. Помимо ракет большой дальности, у Су-57 есть дополнительные ракетные отсеки под корнями крыла, которые позволяют нести две специализированные ракеты малой дальности. Таким образом общая вместимость составляет 10 ракет, что на 250% превышает внутреннюю полезную нагрузку F-35.

Су-57 использует два типа ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, К-77 и Р-37, которые выгодно отличаются от американских и китайских аналогов. К-77 с дальностью действия около 200 км размещает активную фазированную антенную решетку (APAA) в носовой части, что чрезвычайно затрудняет уклонение от нее за счет увеличения «поля зрения» по сравнению со стандартными ракетами класса «воздух-воздух».

От R-37 уклониться легче, но она проектировалась как «охотница за авиационным комплексом радиообнаружения и наведения», ориентированная на уничтожения самолетов поддержки, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и танкеры, на экстремальных дальностях до 400 км.

Это означает, что Су-57 не только несет больше ракет класса «воздух-воздух», чем его американские и китайские соперники, но и дальность работы выше, чем у конкурентов. При этом от одной ракеты значительно труднее уклониться, а другая обеспечивает уникальные возможности против самолетов поддержки противника. Хотя Су-57 менее малозаметен, чем его зарубежные конкуренты, его способность использовать такое вооружение представляет собой главную силу.

Глубина более крупных отсеков вооружения Су-57 позволяет ему размещать орудия большего диаметра, в этом он отличается от F-22 и J-20, но в чем-то похож на F-35, который был разработан для перевозки тяжелых бомб, таких как ядерная боеголовка B61.

Эти глубокие оружейные отсеки позволяют российскому истребителю нести управляемые бомбы, такие как бомба-невидимка Drel, а также, как сообщается, они способны перевозить миниатюрные баллистические ракеты, которые находятся на стадии продвинутого прототипа.

Производная ракеты Х-47m2 находится в стадии разработки. Как ожидается, она обеспечит первый диапазон работы около 2000 км, что в несколько раз дальше, чем у F-22 или F-35. Самолет также может размещать крылатые ракеты высокого класса, такие как Х-38. Эта большая и очень универсальная грузоподъемность – уникальная особенность Су-57, позволяющая ему выполнять роли, которые не могут выполнять F-22 и J-20. При этом американские и китайские истребители-невидимки гораздо более ограничены в видах боеприпасов, которые они могут использовать, и, следовательно, в их способности участвовать в бою.