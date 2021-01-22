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В издании «Политроссия» появился перевод статьи Military Watch, где американские эксперты заявили, что китайские власти смогли одним выстрелом убить сразу трех зайцев, купив у РФ истребители Су-35.

Авторы материала отмечают, что с помощью данной сделки КНР смогла укрепить сотрудничество с Россией в области военной промышленности. Ее летчики также получили ценный опыт по использованию новейших боевых машин. К тому же Пекин смог получить в свое распоряжение технологии и инновации, позволившие ему производить собственные современные авиадвигатели.

В статье отмечается, что Су-35 относятся к истребителям генерации 4++. Это самые продвинутые самолеты, имеющиеся на вооружении российских ВКС без учета Су-57. Они были разработаны на базе Су-27, которые долгий период времени считались одними из самых эффективных на планете. В результате Китай смог получить мощный противовес F-15 американских ВВС.

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