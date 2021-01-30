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В России начинается большой кризис, предупреждает экономист Михаил Хазин, который в 1998 году предсказал дефолт. По его словам, в 2021-м серьезные проблемы может создать позиция либеральных сил, которые намеренно делают ситуацию еще хуже, чем она есть на самом деле.

По словам Хазина, россиянам сейчас необходимо задуматься о создании «подушки безопасности», так как без изменений в экономической политике России кризис может затянуться на долгие годы.

Не согласен с Хазиным экономист Сергей Жаворонков, который представляет институт экономической политики им. Гайдара. По его словам, для большого кризиса требуется резкое падение цен на нефть, однако они пока демонстрируют стабильность.

Эксперты сходятся во мнении на том, что Covid-19 все же нанес мощный удар по российской экономике. Они считают, что кризис 2020 года гораздо сильнее, чем в 2014-м и 2008-2009 годах.

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