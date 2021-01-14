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В среду появился первый в 2021 году патч для операционной системы Windows 10. Апдейт предназначен для версий ОС 1507 и выше. Сообщается, что он решает проблему с уязвимостью HTTPS-интернет серверов, а также устраняет ряд других недоработок, способных повлиять на безопасность системы.

В 2021 году компания Microsoft намерена выпустить два крупных обновления. Весьма интересным будет первое из них – 21H2, которое полностью изменит существующее дизайнерское решение операционной системы. Точно известно, что будут кардинально изменены панель задач Windows, проводник и меню «Пуск», но все подробности о новом оформлении пока не раскрываются.

Второе обновление появится не ранее второй половины наступившего года. Предполагается, что оно сперва пройдет тестирование среди участников программы Microsoft Insider, а уж затем станет доступным для всех пользователей.

Напомним, что пока Microsoft обновляет “десятку”, 1 процент владельцев компьютеров продолжает использовать устаревшую систему Windows XP.

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