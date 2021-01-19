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Чем ближе весна, тем чаще слышатся на Украине разговоры о скором наступлении на Донбасс. Последние слухи на эту тему выглядят совсем уж кровожадно – мол, Украина разработала беспрецедентный план нанесения мощного удара с помощью беспилотных аппаратов.

При этом ударные дроны, которые якобы будут управляться турецкими специалистами, намерены поразить не только Донбасс, но и провести атаку на Крым. Главное же целью этой операции называется получение преимущества над Россией в акватории Черного моря. Для реалистичности источники даже перечисляют аэродромы, на которых боевые беспилотники уже готовятся к наступлению – Краматорск, Мариуполь и Артемовск.

Военный обозреватель Андрей Марочко назвал этот сценарий «фантастическим» и заявил, что Украина распространяет подобные «планы» лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание России. Эксперт не отрицает, что Киев собирается активно использовать ударные дроны, однако дальше мелких провокаций он вряд ли зайдет. Хотя бы потому, что ни вооружения, ни денег на его покупку у соседнего государства нет. Поэтому какие-то массированные атаки ему просто не по силам.

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