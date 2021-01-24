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Мама Давида Манукяна Анна вступилась за своего сына после того, как поклонники Ольги Бузовой устроили ему травлю.

На днях Давид Манукян и Ольга Бузова расстались после почти двух лет отношений. Певица не раскрыла причину разрыва, но рассказала, что Давид оскорблял её и избивал. После этого её поклонники начали высказывать ей всяческую поддержку в комментариях, а Манукяна жестко критиковать. Также они рассказали его матери о недостойном поведении сына на её Instagram-странице.

Молчать Анна Манукян не стала, и в комментариях назвала Бузову алкоголичкой, а также заявила, что она довела свою сестру до инсульта, а теперь взялась за Давида. Кроме того, она напомнила про предыдущего возлюбленного Бузовой Дмитрия Тарасова, который якобы её тоже бил. Спустя некоторое время Анна Манукян удалила комментарии, а также вообще запретила возможность комментирования на своей странице.

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