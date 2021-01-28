Елена Малышева, ведущая телепередачи о здоровье, рассказала о двух категориях продуктов питания, способных привести к развитию заболевания Альцгеймера и трудностям с запоминанием вещей.

В первую группу, согласно ее словам, относятся продукты с повышенным содержанием холестерина. Речь идет о сливках, свинине и сливочном масле. Врач заявила, что при их регулярном употреблении или добавлении в блюда у человека может начать ухудшатся память. Следующая категория включает в себя пищу с большим объемом меди, например, почки, кешью и печень.

Телеведущая отметила, что при обнаружении проблем с запоминанием вещей следует обязательно отказаться от употребления указанных ею продуктов. Чтобы сохранить когнитивные навыки на должном уровне, следует чаще есть продукты с витаминами E и D. К ним относятся североморская рыба, печень трески и подсолнечное масло.