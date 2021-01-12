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В 2019 году «золотые паспорта» с мальтийским гражданством получили более 300 человек из бывших советских республик. В их числе – и многие полные тезки известных в России владельцев крупного бизнеса.

Так, среди них замечены основатель компании «Технониколь» Сергей Колесников, который честно подтвердил наличие у него «золотого паспорта», а также тезки совладельца сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова, владельца акций компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе, генерального директора «Русэнергосбыта» Андрея Зиновьева и многих других.

Пример Колесникова, признавшего наличие гражданство Мальты, подхватили далеко не все. В компаниях, в которых тезки владельцев «золотых паспортов» являются основателями, никаких комментариев получить так и не удалось.

Напомним, что для получения гражданства Мальты, которое дает возможность свободно перемещаться по всему ЕС, необязательно даже жить в этой стране. Достаточно приобрести (от 350 тыс. евро) или взять в аренду (не меньше 16 000 евро в год) объект жилой недвижимости, а также вложить в местный инвестиционный фонд от 650 тыс. и в ценные бумаги еще 150 тысяч евро.

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