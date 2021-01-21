Двухмерные пленки из карбида титана, называемые максенами, в несколько раз увеличат эффективность работы фуллереновых и первоскитных солнечных источников питания, сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС». Она дает возможность взять под контроль дефекты, периодически возникающие в структуре каждой из ячеек, а также правильно распределить уровни энергии между фуллеренами и перовскитами.

Благодаря всему этому сбор фототока улучшается в несколько раз, а работа батарей становится более стабильной.

Искусственные перовскиты, которые похожи на одноименный природный минерал, изготавливаются из ионов никеля, свинца, прочих металлов путем добавления в них органики. В результате получается весьма сложная структура, отличающая солнечные материалы от традиционно применяемого кремния.

Благодаря этой структуре в перовскитах электроны перемещаются только в одном направлении, что позволяет приблизить коэффициент полезного действия батарей на их основе к максимальному значению.