Те, кто еще не понял, что руководство Беларуси действовало жестко, пытаясь защитить свою страну, со временем это все же поймут, заявил Александр Лукашенко. Он также отметил, что готов оборонять свою Родину не только с автоматом, но еще и на танке или БМП.

Он призвал граждан не судить и не упрекать его за защиту своей страны. Белорусский президент заявил, что он просто выполнял свои обязанности и намерен продолжать делать это впредь.

По словам Лукашенко, “властям Белоруссии ни в коем случае нельзя расслабляться”, так как это будет “безалаберностью”, которую люди “не простят”. Жесткие действия в период протестов были вынужденными, так как единственной целью руководства страны была ее защита.

Протестные акции, которые начались в Беларуси после выборов президента, продолжаются до сих пор. Силовые структуры страны заявляют, что сейчас они переместились во дворы, но стали более радикальными.