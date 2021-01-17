читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В рамках телеэфира на канале «Наш» жительница города Луганск Лидия рассказала, почему Донбасс никогда не вернется в состав Украины.

Ведущие спросили у луганчанки, готовы ли жители Донбасса к переходу на украинский язык. Женщина ответила, что они всегда говорили на русском, поэтому желают продолжить говорить на нем. Она добавила, что не доверяет украинским властям, поэтому даже если будет издан закон, разрешающий использовать русский, то она не поверит, что он действительно заработает.

По словам Лидии, она живет в Луганске последние семь лет и уже ничего не ждет от украинских властей. В студии при этом находились националисты из Украины, которые подвергли критике слова жительницы Донбасса, заявив, что Киев «не стреляет по своим гражданам».

Вам может понравиться

В Казани возле бара произошла массовая драка

В Казани в ночь на 16 января местная молодёжь устроила драку возле…
  • Анна
  • 16.01.2021
  • читать 1 минуту

Тильда Суинтон заявила, что она является квир-персоной

Актриса Тильда Суинтон в интервью журналистке модного журнала Vogue заявила, что относит…
  • Анна
  • 14.01.2021
  • читать 1 минуту

Сценарист «Джона Уика» примет участие в работе над сериалом по “Подземельям и драконам”

Сценарист Дерек Колстад, как стало известно, займётся разработкой нового сериала по культовой…
  • Анна
  • 16.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | город Мытищи: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 января – снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 17 января – пасмурно, до -7 °C | Подольск: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -21 °C | Армавир: погода, 17 января – пасмурно, до 1 °C |