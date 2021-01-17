В рамках телеэфира на канале «Наш» жительница города Луганск Лидия рассказала, почему Донбасс никогда не вернется в состав Украины.

Ведущие спросили у луганчанки, готовы ли жители Донбасса к переходу на украинский язык. Женщина ответила, что они всегда говорили на русском, поэтому желают продолжить говорить на нем. Она добавила, что не доверяет украинским властям, поэтому даже если будет издан закон, разрешающий использовать русский, то она не поверит, что он действительно заработает.

По словам Лидии, она живет в Луганске последние семь лет и уже ничего не ждет от украинских властей. В студии при этом находились националисты из Украины, которые подвергли критике слова жительницы Донбасса, заявив, что Киев «не стреляет по своим гражданам».