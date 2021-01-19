В 2021 году международный конкурс «Евровидение» состоится, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, однако пройдёт в оффлайн-режиме.

Как заявил комментатор конкурса и телеведущий Грэм Нортон, мероприятие должно пройти в обычном формате. Однако, если участники не имеют возможности приехать в Роттердам, они смогут записать своё выступление на видео. В этом случае к ним будут выдвигаться более строгие требования.

Так как в прошлом году мероприятие было отменено из-за коронавируса, все участники сохранили право на выступление. Таким образом, российская группа Little Big, которая должна была выступить на Евровидение в 2020 году, получила возможность вновь принять участие в конкурсе. Сама группа пока что не прокомментировала участие в конкурсе в этом году. По слухам, для “Евровидения-2021” они запишут новую песню.