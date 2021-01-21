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Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась своим подписчикам в Instagram на перелом крестца.

Как сообщила ведущая, она лишь недавно отошла от коронавируса, и теперь у неё приключилась новая беда – на днях она упала дома, в результате чего сломала крестец. По словам Кудрявцевой, это месяц она живёт в каком-то сюрреализме – о заражении коронавирусом она рассказывала в начале января. Также она выложила фрагмент из медицинского заключения, где указывается, что у неё стресс-перелом тела и боковых масс крестца.

Кроме того, Кудрявцева поделилась видеозаписью, на котором можно увидеть, что её везут на инвалидной коляске, а затем она находится в кабинете врача на кушетке. Из-за травмы она была вынуждена поменять и рабочие планы – 20 января она уже должна была приступить к работе.

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