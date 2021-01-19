Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наращивание военных сил Норвегией, а также продвижение Североатлантического альянса все ближе к российским рубежам приведут к негативным последствиям для арктического региона, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ине Эриксен.

Также Лавров возмутился тем, что Россию постоянно обвиняют в шпионаже и хакерских атаках. Причем делают это без каких-либо оснований и доказательств. Так он прокомментировал декабрьские заявления норвежских властей о шпионаже со стороны РФ в нефтяной промышленности северной страны. Тогда Осло сделал заявление, что разведывательные структуры России и КНР собирают информацию о частных и государственных компаниях, работающих в нефтяном бизнесе.

В ходе переговоров с главой МИД Норвегии также поднимались вопросы расширения торгово-экономических связей между двумя государствами и улучшением отношений, которые в настоящий момент «оставляют желать лучшего».

Вам может понравиться

Трехлетний ребенок серьезно пострадал при катании на ватрушке в Ленобласти

В управлении СКР по Ленинградской области сообщили, что во время катания на…

Авторы The National Interest назвал монстром российскую АПЛ «Дмитрий Донской»

Россия постепенно выводит из состава флота подводные лодки проекта 941 «Акула», меняя…

Названы 5 кораблей ВМФ России, доминирующих в акватории Черного моря

В распоряжении российского флота РФ имеется пять кораблей, которые ни при каких…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 19 января – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – небольшая облачность, до -16 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Армавир: погода, 19 января – небольшой снег, до -2 °C |