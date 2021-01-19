Наращивание военных сил Норвегией, а также продвижение Североатлантического альянса все ближе к российским рубежам приведут к негативным последствиям для арктического региона, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ине Эриксен.

Также Лавров возмутился тем, что Россию постоянно обвиняют в шпионаже и хакерских атаках. Причем делают это без каких-либо оснований и доказательств. Так он прокомментировал декабрьские заявления норвежских властей о шпионаже со стороны РФ в нефтяной промышленности северной страны. Тогда Осло сделал заявление, что разведывательные структуры России и КНР собирают информацию о частных и государственных компаниях, работающих в нефтяном бизнесе.

В ходе переговоров с главой МИД Норвегии также поднимались вопросы расширения торгово-экономических связей между двумя государствами и улучшением отношений, которые в настоящий момент «оставляют желать лучшего».