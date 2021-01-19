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В рамках недавней пресс-конференции Сергей Ларов, российский министр иностранных дел, отметил, что РФ не собирается присоединять к себе Нагорный Карабах.

Один из журналистов спросил у главы внешнеполитического ведомства о возможном присоединении спорной территории к России. В ответ Лавров указал на то, что независимость этого региона никто не признал, в том числе Ереван. Он добавил, что вопросы Карабаха должны решать страны, расположенные рядом с ним. К ним в первую очередь относятся Азербайджан и Армения.

При этом руководитель МИД РФ заявил, что Москва готова помочь Баку и Еревану найти решение, которое способствует обеспечению стабильности и мира в Карабахе. В настоящее время на территории данного региона находятся российские миротворцы.

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