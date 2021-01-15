По информации портала Deadline, Крис Эванс может вернуться к своей роли Капитана Америки в фильмах Marvel.

Ранее было заявлено, что «Мстители: Финал» является последним фильмом с участием Эванса. Как сообщается, в настоящее время речь идёт о том, что актёр появится в одном из новых фильмов Marvel. При этом, по всей видимости, это будет роль второго плана, а не главная роль.

Указывается, что переговоры об его участии уже практически завершены, и контракт почти подписан. Кроме того, несмотря на то, что пока что в планах участие Эванса лишь в одном фильме, в контракте предусмотрена возможность продления на новые проекты.

Сама студия Marvel информацию об участии Эванса в съёмках не комментирует. Когда зрители смогут вновь увидеть актёра в роли Капитана Америки, также неизвестно.