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По информации портала Deadline, Крис Эванс может вернуться к своей роли Капитана Америки в фильмах Marvel.

Ранее было заявлено, что «Мстители: Финал» является последним фильмом с участием Эванса. Как сообщается, в настоящее время речь идёт о том, что актёр появится в одном из новых фильмов Marvel. При этом, по всей видимости, это будет роль второго плана, а не главная роль.

Указывается, что переговоры об его участии уже практически завершены, и контракт почти подписан. Кроме того, несмотря на то, что пока что в планах участие Эванса лишь в одном фильме, в контракте предусмотрена возможность продления на новые проекты.

Сама студия Marvel информацию об участии Эванса в съёмках не комментирует. Когда зрители смогут вновь увидеть актёра в роли Капитана Америки, также неизвестно.

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