Соединенные Штаты полностью уверены, что наличие у них авианосцев позволит моментально получить господство на море в случае боевых действий с Россией. Однако военный эксперт Константин Сивков знает, каким образом РФ будет бороться с американскими авианосными группами.

Он заявил, что в распоряжении России сейчас имеются гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут с легкостью разделаться с авианосцами, приближающимися на расстояние до 500 км к рубежам РФ. Помимо этого, вдоль границы территориальных вод могут быть размещены широкополосные мины – каждая из них также вполне способна уничтожить авианосец.

Сивков отметил, что Россия может использовать и еще один эффективный способ – размещение на побережьях морей аэродромов подскока для самолетов ВКС. Этот метод позволит лишить противника главного преимущества – оперативности, а также ограничить возможности американских палубных истребителей и штурмовиков.