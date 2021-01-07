6 января в США было проведено заседание сената и палаты представителей Конгресса США.

В ходе заседания было утверждено избрание Джо Байдена президентом согласно результатам выборов, прошедших 3 ноября. Трансляцию заседания показали на американском телевидение в прямом эфире.

Как сообщается, в итоге Байден набрал более 270 голосов, которые необходимы для избрания – всего 306 голоса. При этом действующий президент США набрал 232 голоса.

Отмечается, что подведение итогов выборов происходило на фоне беспорядков, который были спровоцированы в том числе недавним заявлением Трампа о фальсификации выборов. В итоге несколько тысяч сторонников Трампа устроили стычки с полицией возле Капитолия, после чего эта толпа ворвалась в здание. Правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека, согласно имеющейся информации, погибли.